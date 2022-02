Bài báo có số lượt trích dẫn 'khủng' của vị bác sĩ ở Thái Bình

Tuy nhiên, những bài báo trong giai đoạn 2020 - 2021 do anh là tác giả hoặc đồng tác giả đều có lượt trích dẫn tăng đột biến do liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Số lượt trích dẫn chủ yếu liên quan đến các bài báo được công bố trong giai đoạn 2020 - 2021, tập trung về các bài nghiên cứu về COVID 19 như điều trị, kỹ thuật xét nghiệm, nuôi cấy virus.

Trong số này, đáng chú ý, bài báo “Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID‑19: Results of an open‑label non‑randomized clinical trial” (tạm dịch: Sử dụng Hydroxychloroquine and azithromycin để điều trị COVID-19: Kết quả của một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không ngẫu nhiên đối chứng), đăng trên tạp chí Int J Antimicrob Agents vào tháng 3/2020, hiện có tới 5.279 lượt trích dẫn trên Google Scholar.

BS Hoàng Văn Thuấn, giảng viên bộ môn Y học gia đình, Phó trưởng Nhóm nghiên cứu mạnh về các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

BS Thuấn chia sẻ thêm: “Cũng có những bài tôi là tác giả chính nhưng bài báo này tôi chỉ là một trong các thành viên tham gia nghiên cứu, là đồng tác giả, chứ không phải là tác giả chính. Tác giả chính của bài báo này là người thầy của tôi ở Marseille, Pháp”.

Bài này gồm nhiều tác giả, chủ yếu là các giáo sư thuộc Viện Nghiên cứu nơi mà BS Thuấn theo học. Tuy vậy, chỉ có anh là học viên duy nhất của Viện nghiên cứu.

“Thực ra ai cũng đều mong muốn những bài báo của mình có được sự quan tâm của mọi người, được nhiều lượt trích dẫn nhất, qua đó nâng chỉ số nghiên cứu khoa học của mình lên. Với bài báo này, tôi cũng như các tác giả không quá bất ngờ với việc được trích dẫn nhiều bởi nếu nhìn vào thời điểm xuất bản - tháng 3/2020 thì đây là bài báo đầu tiên được công bố liên quan đến thuốc điều trị COVID-19.

Kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ, số lượng bài báo được xuất bản tập trung vào đại dịch này tăng lên một cách đột biến và có thể nói chưa từng thấy. Trước đây, mỗi năm, các nhà khoa học thường chỉ công bố từ 2-3 nghiên cứu lớn, nhưng từ khi có COVID-19, các nghiên cứu thường đổ dồn hướng về COVID-19. Tất cả mọi người đều dồn về việc tìm thuốc điều trị COVID-19 và thường các nghiên cứu sau người ta sẽ trích dẫn nghiên cứu trước của mình. Khi các nghiên cứu về COVID-19 tăng lên như vậy thì lượng trích dẫn của mình tăng cũng không phải là điều ngạc nhiên lắm”, BS Thuấn nói.