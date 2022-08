Bài 1: "Kỳ án" cây đỗ và cuốc taxi 0 đồng lúc rạng sáng

Ngôi nhà ngổn ngang quần áo cũ, nồi niêu, ấm chén. Trịnh Xuân H. vẫn vừa chửi bới, vừa đập phá. Thời điểm đó hết thuốc uống nhưng do tình hình dịch Covid-19 đang căng, ông N. không thể xuống thành phố Vinh lấy cho con.

Không có thuốc, căn bệnh tâm thần tái phát, H. trở thành mối nguy hiểm cho cả gia đình. Giờ phải đưa xuống bệnh viện gấp, nhưng ông N. không thể tự đưa đi, mà thuê xe cộ thời điểm này cũng không đơn giản, chưa kể cả đi lẫn về phải ngót nghét triệu bạc, số tiền này không hề nhỏ đối với gia đình người cha khốn khổ này.

"Bác giữ em ấy để tôi về trụ sở lấy xe chở xuống bệnh viện", đại úy Hòa nói sau khi đã vận động, khống chế, vô hiệu hóa được sự nguy hiểm của anh H. "Thôi, phiền các đồng chí quá. Để tôi nghĩ cách", người cha nghèo ái ngại khi đêm hôm còn làm phiền công an nhưng không có cách nào khác, ông đành phải đưa con ngồi vào ghế.

Chiếc xe di chuyển trong đêm, lắc lư qua con đường lổn nhổn đất đá. Sau khi đập phá đồ đạc miệt mài, H. dần chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt trở nên hiền lành như chưa từng phát bệnh.

Gần 5h sáng, hoàn tất thủ tục nhập viện cho H., người cha ái ngại dúi vào tay trưởng công xã một khoản tiền, khẩn khoản: "Chú cầm đổ xăng cho bác đỡ áy náy". "Bác cất đi, mua thêm thức ăn bồi bổ cho em. Lúc nào cần hỗ trợ, bác cứ gọi, đừng ngại", đại úy Đặng Thanh Hòa nói, rồi lên xe quay về xã chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Sau chuyến đi ấy, đại úy Hòa trở thành người thân của ông B. Sức khỏe ổn định, H. được xuất viện điều trị ngoại trú. Đôi lần lên cơn, ai khuyên cũng không được, H. chỉ nghe mỗi "chú Hòa". Trong chiếc điện thoại của ông N. số điện thoại của vị trưởng công an xã trở nên quen thuộc, thậm chí ông còn lưu vào đầu danh bạ, mỗi khi cần có thể bấm gọi ngay để nhờ hỗ trợ.

Sau hơn 2 năm, tỉnh Nghệ An đã bố trí hơn 2.250 cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm chức danh công an tại 428/428 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại Nghệ An đã được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao và tạo điều kiện trong triển khai. Nhờ gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, lực lượng công an chính quy ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần làm thay đổi căn bản tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng ổn định và bình yên hơn.