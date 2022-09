Baek Ji Young: từ nạn nhân scandal tình dục đến bà hoàng nhạc OST

Baek Ji Young không kìm được nước mắt khi nhớ về scandal năm nào

Đến năm 2003, cô phát hành album Smile. Ba năm sau, cô tung album thứ 5 Smile Again và giành nhiều giải thưởng danh giá như Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, Nghệ sĩ của năm và Bài hát của năm tại Mnet Km Music Festival (nay là Mnet Asian Music Awards hay MAMA) .

Smile Again cũng đánh dấu thời điểm Baek Ji Young lấy lại hào quang và địa vị trong giới giải trí. Ngoài các album phòng thu, cô được mệnh danh là "bà hoàng nhạc phim" của Hàn Quốc với nhiều OST siêu phẩm như Don't Forget cho IRIS, Love Is Not A Crime cho Ja Myung Go, That Woman cho Secret Garden,...

Năm 2012, cô tham gia The Voice Hàn Quốc với tư cách là giám khảo và huấn luyện viên thanh nhạc. Cô tổ chức buổi concert solo đầu tiên tại Jamsil Gymnasium ở Seoul vào năm 2013, sau đó là một chuyến lưu diễn khắp Hàn Quốc.

Song song với sự nghiệp nở rộ, Baek cũng thăng hoa trong cuộc sống cá nhân. Cô kết hôn với nam diễn viên Jung Suk Won vào năm 2013 và có con đầu lòng vào năm 2017.