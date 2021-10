Bạch Lộc và La Vân Hi tái hợp trong phim mới 'Trường Nguyệt Vô Tần', tạo hình điểm 10/10

Trường Nguyệt Vô Tần với sự tham gia diễn chính của Bạch Lộc và La Vân Hi được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết thuyết Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be của tác giả Đằng La Vi Chi, thuộc thể loại cổ trang, tiên hiệp, xuyên thư, huyền huyễn. Phim dự kiến gồm 48 tập, khai máy vào giữa tháng 10 vừa qua tại Hoành Điếm, thời gian quay trong vòng 150 ngày.

Mới đây một vài hình ảnh đầu tiên của Bạch Lộc và La Vân Hi tại phim trường Trường Nguyệt Vô Tần đã bị leak ra ngoài. Trong đó, tạo hình của bộ đôi "đường mật" nhận về vô số lời khen ngợi từ phía cư dân mạng. La Vân Hi hắc hóa, Bạch Lộc thuần khiết, nhan sắc tuyệt đỉnh khỏi bàn.

Tạo hình của La Vân Hi và Bạch Lộc trên phim trường Trường Nguyệt Vô Tần

Trường Nguyệt Vô Tần là câu chuyện kể về Đàm Đài Tần (do La Vân Hi thủ vai) sinh ra thân vốn mang tà cốt, tính tình độc ác tàn nhẫn. Tà cốt thức tỉnh khiến Ma thần xuất thế, nữ chính Lê Tô Tô (do Bạch Lộc thủ vai) cũng vì vậy phải trở về 500 năm trước để rút tà cốt trong thân Đài Tẫn.