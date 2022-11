Bạch Công Khanh 'thương em' trên sân khấu, dân mạng gọi tên Nam Em

Tuy nhiên, cách hát hai chữ "thương em" của Bạch Công Khanh lại có phần nức nở và cảm xúc nổi bật hơn hẳn những câu hát còn lại.

Chính điều này đã khiến người hâm mộ cho rằng Bạch Công Khanh đã mượn câu hát để bày tỏ cảm xúc đến Nam Em. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những màn "đẩy thuyền" từ khán giả vì quá yêu mến cặp đôi này.