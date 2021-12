Bác yêu cầu đòi bồi thường 3,3 tỷ trong vụ ẩu đả tại 'Tịnh thất Bồng Lai'

Ông Lê Thanh Nhị Nguyên trình bày yêu cầu đòi bồi thường hơn 3,3 tỉ đồng tại phiên tòa. Ảnh: An Long

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử bác toàn bộ yêu cầu kháng cáo của phía bị hại và xem xét các tình tiết mới do bị cáo cung cấp để xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng mức án treo. Bên cạnh đó, đại diện Viện kiểm sát cũng khẳng định, nhiều yêu cầu của phía luật sư bảo vệ cho bị hại không thuộc phạm vi giải quyết trong vụ án này.

Trước đó, tháng 10.2019, ông Võ Văn Thắng - bố của cô gái Diễm My (sinh năm 1999) đã cùng nhiều người họ hàng đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để tìm con gái. Đây là nơi được ông Lê Tùng Vân lấy tên là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”. Mặc dù hoạt động dưới danh nghĩa tu hành nhưng thực chất đây là cơ sở thờ tự bất hợp pháp, các cấp chính quyền tỉnh Long An đã nhiều lần vào cuộc xử lý.

Trong lúc nhóm của ông Thắng tới tìm con gái đã xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với một số người trong “Tịnh thất Bồng Lai”. Lúc này ông Lê Thanh Nhị Nguyên - người xưng đang tu hành tại đây - đã cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại trúng tay bà Châu Vinh Hóa, người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng. Do bức xúc vì bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong hộ bà Cúc khiến ông Lê Thanh Nhị Nguyên bị thương tích với tỉ lệ 13%.

Theo Lao động