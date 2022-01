Bác tin vụ án rùng rợn ở Quỳnh Phụ, Thái Bình

Tuy nhiên, trả lời PV VTC News sáng 22/1, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, thông tin nêu trên là sai sự thật.

"Ngay tối 21/1, Công an huyện đã truy tìm và yêu cầu người đăng tải thông tin sai sự thật trên phải gỡ bỏ. Đồng thời sáng 22/1, đơn vị triệu tập người này lên Công an huyện làm việc", lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ thông tin và cho biết đang làm báo cáo gửi Giám đốc Công an tỉnh về vụ việc và sẽ sớm có thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thái Bình.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Minh Khang