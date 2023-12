‘Bác sỹ rởm’ tiêm filler chui: Hậu quả khủng khiếp, không thể cứu vãn

Các cơ sở chính quy cũng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đúng theo quy chuẩn y tế, do đó giá thành chắc chắn không thể rẻ được, mà điều này lại khiến người muốn đẹp mà phải rẻ không ưa chuộng. Ngược lại, khi đi tư vấn tại các chỗ làm chui thì họ lại dễ dàng nghe theo vì tư vấn viên luôn nói như rót mật vào tai, khẳng định an toàn và đẹp ngay lập tức.

Trào lưu này hình thành do có hai đối tượng khách hàng. Một là khách đi học, hai là khách đi tiêm. Khách đi học muốn thủ tục đơn giản, học nhanh, được hành nghề sớm mà không chịu tìm hiểu kỹ quy định của pháp luật.

- Những hậu quả của việc tiêm filler, botox không đúng kỹ thuật là gì, thưa bác sỹ?

Tai biến với tác dụng phụ của tiêm xoá nhăn và thon gọn do Botulinum Toxin A (thương hiệu phổ biến là Botox, nên vẫn thường gọi thông dụng vắn tắt là botox) thường đến từ nhiều nguy cơ. Trong đó, nguy cơ méo lệch, sụp mi do tiêm không đúng kỹ thuật, không đúng liều lượng thường xảy ra nhất. Tiếp đến là nguy cơ dị ứng do tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, có lẫn tạp chất hoặc hư hại, bảo quản không đúng cách.

Còn chất làm đầy (filler, chứa hyaluronic acid dùng vào mục đích làm đầy và tăng thể tích vùng mô) đặc hơn nên khi tiêm vào lòng mạch máu, có nguy cơ làm tắc mạch. Cũng có khi, không phải tiêm vào lòng mạch nhưng tiêm quá nhiều dẫn đến chèn ép mạch máu, cũng dẫn đến biến chứng hoại tử vùng mô được tưới máu bởi mạch máu đó.

Tắc mạch, chèn ép mạch máu là nguy cơ đáng ngại nhất vì có thể dẫn đến các tai biến không thể cứu vãn được ví dụ như mất thị lực, tắc mạch não, hoại tử da... Đa số các tai biến xảy ra gây tử vong hay hoại tử như nhiều trường hợp gần đây, chủ yếu là do những người không biết làm, làm nghề tay ngang, được đào tạo “siêu tốc”.

Một nguy cơ khác cũng rất đáng ngại, đó là nhiễm trùng. Nó đến từ sự kém vệ sinh trong quy trình tiêm chích, dễ dẫn đến tình trạng lây nhiễm vi trùng, vi nấm nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy, nền tảng kiến thức, sự am hiểu về kỹ thuật tiêm và kinh nghiệm của bác sỹ chính là chìa khoá quan trọng để giúp giảm thiểu các tai biến nghiêm trọng khi tiêm filler.

- Ngoài chuyên môn và kỹ năng của người tiêm, vấn đề chất lượng filler, botox có ảnh hưởng thế nào đến sự an toàn của khách hàng, thưa bác sỹ?

Chủng loại của filler, botox khá đa dạng.

Hiện nay, có nhiều cơ sở được phép cung cấp dịch vụ tiêm filler, botox, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Trong đó, tiêu chuẩn về chứng nhận nguồn gốc sản phẩm, giấy phép đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là điều cơ bản nhất, bắt buộc phải có.

Filler và botox chính hãng, được phép lưu hành hiện phải được phân phối từ các công ty uy tín, được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Công ty phải có trụ sở, kho xưởng công khai; sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, quy trình bảo quản theo chuẩn, bởi vậy giá không hề rẻ.

Các sản phẩm giá rẻ bèo, không rõ nguồn gốc thường có nguy cơ lẫn tạp chất, bảo quản không đúng quy định nên chất lượng không đảm bảo. Từ đó dẫn đến các nguy cơ phản ứng dị ứng, tạo phản ứng u hạt, nguy cơ lây nhiễm...