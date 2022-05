Bác sĩ về hưu dâm ô bé trai 16 tuổi tại phòng khám tư

Hôm nay (18/5), Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 tháng đối với ông Lê Xuân Vĩnh (58 tuổi, trú xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.



Ảnh minh họa