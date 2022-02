Bác sĩ tư vấn cách khắc phục rụng tóc hậu Covid-19

22 phút trước Xã hội

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kèm theo mưa khiến nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội giảm sâu, từ 8-11 độ C. Nhiều người làm việc ngoài trời, lao động tự do phải đốt lửa để sưởi ấm trong các ca làm đêm.