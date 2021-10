Bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ rủi ro đáng sợ khi hút mỡ bụng không đúng kỹ thuật

Khách hàng cũng cần chuẩn bị về sức khỏe thật tốt. Sau đó, bác sĩ sẽ khám để xác định vùng cần hút mỡ và khám sàng lọc các bệnh lý đang mắc phải. Bên cạnh đó để chuẩn bị cho ca mổ khách hàng cần được làm các xét nghiệm cần thiết như: xquang phổi, điện tim nhóm máu, công thức máu, đông máu, hóa sinh máu, phân tích nước tiểu và nên xét nghiệm loại trừ tình trạng có thai (đối với nữ).



Ngày phẫu thuật cũng nên tránh vào chu kỳ kinh nguyệt. Tâm lý thoải mái, tự tin vào kết quả thẩm mỹ và bác sỹ thực hiện là điều thứ 3 khách hàng cần chuẩn bị trước khi lên bàn phẫu thuật. Nên ngừng phẫu thuật nếu khách hàng có bất kỳ vấn đề gì còn lăn tăn, chưa thoải mái về tâm lý.



Hút mỡ bụng - ngoài hiệu quả cũng tiềm tàng nhiều rủi ro



Theo TS.BS Dung, hút mỡ bụng là một thủ thuật phổ biến để loại bỏ mỡ và làm gọn cơ thể… Sự thay đổi dáng vóc sau phẫu thuật cũng có thể nhìn thấy ngay. Hơn nữa, kỹ thuật này được thực hiện nhanh, hậu phẫu cũng nhanh hồi phục, ít thời gian nghỉ dưỡng nên được nhiều bệnh nhân và cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ ưa chuộng. Đặc biệt là các cơ sở không phép rất thích đẩy mạnh lĩnh vực này.



“Tuy nhiên, hút mỡ bên cạnh những hiệu quả đem lại thì cũng là kỹ thuật tiềm tàng nhiều nguy cơ, rủi ro và biến chứng. Biến chứng cấp tính đặc biệt hay xảy ra trong thời gian thực hiện phẫu thuật và trong vòng 24 giờ đầu là các biến chứng nguy hiểm như shock phản vệ, ngộ độc lidocain, phù phổi cấp, tắc mạch phổi, suy tim, hạ thân nhiệt… thậm chí tử vong. Do đó, bệnh nhân cần được thực hiện phẫu thuật và theo dõi ít nhất 24h-48h tại bệnh viện”, TS.BS Dung chia sẻ.



Biến chứng chảy máu có thể xảy ra sau mọi loại phẫu thuật và cả hút mỡ khi sử dụng đầu hút sắc, lực phá hủy mô mỡ mạnh tác động làm đứt mạch máu. Tụ máu, tụ dịch sau hút mỡ là biến chứng hay gặp nhất sau hút mỡ, lượng dịch huyết thanh và máu ứ đọng trong khoang mỡ có thể gây kích ứng viêm, khi tồn đọng lâu gây nhiễm trùng. Mức độ ít của tụ máu tụ dịch chỉ gây bầm tím sưng nề thì sẽ tự hồi phục sau một thời gian.



Nhiễm trùng vùng hút mỡ có thể xảy ra khi phẫu trường không vô khuẩn, chăm sóc sau mổ không tốt. Nếu điều trị nhiễm khuẩn không tốt cũng có thể để lại các ổ apxe hoặc tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết. Hoại tử da cũng có thể xảy ra khi hút mỡ không đúng cách gây tổn thương nhiều hệ thống mạch máu nuôi da.



Theo TS.BS Dung, các biến chứng này thường được phát hiện từ ngày thứ 2 đến một vài tuần sau phẫu thuật. Bệnh nhân cần sớm đến cơ sở y tế để điều trị, khắc phục biến chứng.



Cơ sở nào nên được “chọn mặt gửi vàng”



Theo TS.BS Dung, chị đã từng từ chối một bệnh nhân. Đó là trường hợp bệnh nhân rất béo (cân nặng 90kg, cao 1m50) đến yêu cầu hút mỡ toàn thân sau khi thực hiện các biện pháp giảm cân không kết quả. Bệnh nhân mong muốn và đề nghị hút sạch mỡ trong 1 lần phẫu thuật và sẵn sàng trả bác sĩ tiền gấp đôi phẫu thuật thông thường.

Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, TP.HCM, nơi bệnh nhân nữ tử vong sau khi hút mỡ bụng vào ngày 16/10.

“Trong tình huống này, tôi đã không nhận lời và kiên quyết yêu cầu bệnh nhân tuân thủ đúng lộ trình điều trị và phẫu thuật được chia làm nhiều lần, qua nhiều giai đoạn. Vì khi hút một khối lượng quá lớn trên cùng một lần, nguy cơ, biến chứng không phải tăng theo cấp số cộng mà là cấp số nhân. Từ câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ thông điệp đến các đồng nghiệp trẻ: tất nhiên, rủi ro có thể đến với bất cứ ai, bất cứ lúc nào nhưng nên đặt sự an toàn của bệnh nhân lên trên hết”, TS.BS Dung nói.



Theo BS Dung, người dân nên đến các bệnh viện có khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có khoa gây mê hồi sức. Sự phối hợp giữa bác sĩ phẫu thuật và ekip gây mê hồi sức được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, được sở, bộ y tế cấp phép sẽ giúp giảm tỷ lệ biến chứng xảy ra.



Hiện nay, ở Việt Nam và thế giới đã ghi nhận một số trường hợp hút mỡ bụng và tử vong, phần lớn các trường hợp này được thực hiện tại các cơ sở thẩm mỹ không phép. Nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến tử vong là: ngộ độc lidocain, shock phản vệ do dị ứng các thuốc đưa vào cơ thể, quá tải lượng dịch đưa vào cơ thể, tắc mạch máu do mỡ, hạ thân nhiệt trong quá trình hút.



TS.BS Dung cũng nhấn mạnh, một số khách hàng có thể bị tăng lại kích thước vòng bụng trong thời gian ngắn.



“Hút mỡ để loại bỏ mỡ thừa chứ không thể ngăn chặn việc tích mỡ tiếp sau đó. Vì vậy sau hút mỡ, để tránh tái phát mỡ bụng, giữ được vóc dáng, bạn cần mặc gen định hình bụng trong 1 đến 3 tháng, luôn duy trì chế độ ăn uống hợp lý và chế độ hoạt động, tập luyện các bài tập thể dục thích hợp… Việc này vừa để tăng cường sức khỏe, vừa để làm săn chắc cơ, da, hạn chế việc phát triển mỡ trở lại và duy trì bụng thon gọn, vóc dáng cân đối”, nữ bác sĩ nhấn mạnh.