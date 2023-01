Bác sĩ mách mẹo nhỏ cách uống rượu bia ít gây hại

Gừng làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, giúp hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Bạn chỉ cần thái một củ gừng tươi thành từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Có thể cho thêm vào ly nước gừng nóng một thìa nhỏ mật ong để có thể giải say rượu nhanh hơn.

Lưu ý, chỉ uống nước lọc chứ không dùng nước tăng lực hay nước ngọt có gas sau khi uống bia, rượu. Do những loại thức uống này sẽ làm tăng hàm lượng carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, góp phần làm cho rượu đẩy nhanh tốc độ hấp thụ vào người.

Cách đơn giản nhất để giải bia, rượu là uống nước lọc. Bởi vì nước lọc giúp bạn bù lượng nước còn thiếu và pha loãng lượng cồn trong máu để đỡ say hơn.

Hoặc ép 1-2 trái cam và hòa thêm 1-2 thìa mật ong, rồi cho người say rượu uống, cách này cũng hỗ trợ giải độc rượu nhanh hơn. Khi kếp hợp cam với mật ong sẽ làm loãng lượng cồn trong cơ thể, đồng thời chuyển hóa và phá vỡ cấu trúc, đào thải rượu ra khỏi cơ thể.

Chè xanh

Trong chè xanh có chứa axit tanic có tác dụng giải rượu khá tốt. Bạn sẽ đỡ say đi rất nhiều khi uống một ly chè xanh nóng.

Nước chanh

Chanh chứa hàm lượng vitamin C cao giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Ngoài ra, khi say rượu thường cơ thể rất háo nước nên uống nước chanh còn giúp kịp thời bổ sung nước cho cơ thể. Có thể thêm muối vào nước chanh để bù điện giải.

Nước dừa

Phần lớn người say rượu sẽ có cảm giác khát nước, khô họng vào sáng hôm sau. Nước dừa là một trong những thứ nước giải khát tuyệt vời, giúp làm dịu cơn khát đồng thời cung cấp các chất điện giải cho cơ thể. Nhiều nơi còn trộn rượu với nước dừa để giảm nồng độ cồn trong rượu và uống dễ hơn.

Đậu xanh

Đậu xanh có vị ngọt, hơi tanh, tính hàn, không độc, bổ nguyên khí, thanh nhiệt mát gan và giải độc, theo y học cổ truyền. Nên nấu sẵn một nồi cháo đậu xanh loãng để nguội, cho người say rượu ăn vài chén sẽ giải rượu rất nhanh, hiệu quả và không còn cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau.

Theo Người lao động