Bác sĩ lý giải nguyên nhân tử vong của bé 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu

Chiều 20.1, Công an an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Ngay trong ngày 18.1, Cơ quan Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Trung Huyên và N.T.L (SN 1995; HKTT: Thôn 4, Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội), là mẹ đẻ cháu bé.

Trước khi vào viện khoảng 5 ngày, bé có biểu hiệu đau tai, gia đình có mua thuốc cho uống thì bệnh nhi bị nôn, ngày 3 lần. Trước khi vào viện 30 phút, bé cũng đã nôn thêm một lần. Bên cạnh đó, bé gái có bó bột ở tay. Phần bó bột này được thực hiện trước đó 2 tuần do bé bị gãy tay.

Tại cơ quan công an, Huyên khai nhận đã đóng đinh vào đầu bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh, đau tai đều do Huyên gây ra.

Ông Đỗ Hữu Chức - ông nội của bé gái cho biết, bố mẹ cháu bé đã li hôn được một thời gian. Hai vợ chồng có 3 người con, 2 bé lớn đang ở với bố còn bé Đ.N. A ở với mẹ.

Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, sau ly hôn, sống như vợ chồng với Nguyễn Trung Huyên, 30 tuổi, tại căn nhà trọ ở thôn Phú Đa 1, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, mang theo bé út là cháu Đ.N.A.