Bác sĩ "điều" công an ở Cao Bằng không thuộc quản lý của Sở Y tế?

Theo ông Phong, vụ việc liên quan tới bác sĩ Mạnh không nằm trong phạm vi Sở Y tế quản lý bởi ông Mạnh chỉ ký kết hợp đồng lao động với một phòng khám tư nhân chứ không phải trực thuộc bệnh viện hay đơn vị y tế nào do sở quản lý, cụ thể ở đây là Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng.

Liên quan đến vụ nửa đêm bác sĩ gọi phó công an phường đi bắt giữ người xảy ra ở Cao Bằng, ngày 6/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng - cho biết, đơn vị hiện không có quyết định kỷ luật hay đề xuất gì đối với bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh - làm việc tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng (tại tổ 11 phường Sông Bằng, TP Cao Bằng).

Vị bác sĩ tên Mạnh (khoanh đỏ) đi cùng Trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng) đến tiệm tóc lúc gần nửa đêm, sau đó vị phó trưởng công an phường Sông Bằng định bắt giữ anh N. và hành hung chị Triệu Mùi K.

"Sai phạm của bác sĩ Mạnh như thế nào thì cơ quan công an sẽ là đơn vị trực tiếp xử lý, hoặc Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng sẽ xem xét kỷ luật... chứ Sở Y tế không có trách nhiệm", ông Phong lý giải.

Nói rõ hơn về mối quan hệ giữa cô gái bị bác sĩ tên Mạnh "gọi đi khám" lúc nửa đêm, anh Đ.V.K. (chủ tiệm tóc nơi xảy ra sự việc) cho biết, giữa chị K. và ông Mạnh chỉ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân. Trước đây chị K. từng đến khám bệnh tại Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng nên ông Mạnh mới có số điện thoại của chị K. Đôi bên trước đây chưa từng có mâu thuẫn gì.

Như đã thông tin, khoảng 22h30 ngày 28/4, Trung tá Đặng Đình Đoàn (Phó trưởng Công an phường Sông Bằng) đang trực tại Công an phường Sông Bằng thì nhận được tin báo qua điện thoại của ông Nguyễn Văn Mạnh, bác sĩ Phòng khám đa khoa 103 Cao Bằng, về việc bị một thanh niên tên N. gọi điện thoại, nhắn tin lăng mạ, đe dọa, nhờ công an phường giúp đỡ.