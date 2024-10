Bác sĩ Đà Nẵng chạy thận kịp thời cho du khách nước ngoài

Đà Nẵng - Sáng 4.10, một du khách người Kyrgyzstan đến Bệnh viện 199, Bộ Công an để khám bệnh và chạy thận nhân tạo trong chuyến du lịch. Cấp cứu kịp thời cho du khách người nước ngoài bị bệnh thận mạn giai đoạn 5. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Bệnh nhân Ferfilev Pavel Aleksandrov, 35 tuổi, quốc tịch Kyrgyzstan, nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng. Tại đây, bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng thiết và được bác sĩ chẩn đoán: Thiếu máu mức độ nặng, hội chứng tan máu urê máu cao, suy thận cấp, bệnh thận mạn giai đoạn 5. Ngay lập tức, nam bệnh nhân được các bác sĩ Đơn vị Cấp cứu xử trí các bước ban đầu để ổn định sức khỏe và chuyển sang Đơn vị thận nhân tạo - Khoa Hồi sức tích cực chống độc để tiến hành chạy thận cho bệnh nhân. Bác sĩ Cao Thị Xoan - Đơn vị Cấp cứu, Bệnh viện 199 - cho biết, bệnh nhân lưu trú tại một khách sạn thuộc phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà. Hai tuần gần đây thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, đi ngoài phân lỏng 3-4 lần/ngày. Bác sĩ chạy thận cho du khách người Kyrgyzstan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp Do đó đã tìm hiểu cơ sở y tế để đến khám, điều trị. Cũng may là bệnh nhân đến Bệnh viện để khám và được các bác sĩ xử trí nhanh, chạy thận kịp thời. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo thêm, đây là giai đoạn nặng nhất của bệnh thận mạn, biểu hiện bằng hội chứng urê máu, tình trạng này sẽ dễ gây tử vong nếu bệnh nhân không được điều trị thay thế thận. Hiện tại, bệnh nhân Ferfilev Pavel Aleksandrov đã ổn định sức khỏe và xin xuất viện vào cuối buổi sáng nay. Cũng liên quan đến vấn đề đảm bảo y tế du lịch, trước đó một đoàn khách du lịch Đài Loan (Trung Quốc) đã đến Bệnh viện 199 để chạy thận nhân tạo định kỳ sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Quốc tế Đà Nẵng.