Bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai làm điều này cho Á hậu Kiều Loan

Thời gian qua, nghi vấn hẹn hò của á hậu Kiều Loan và vị bác sỹ này luôn khiến nhiều người tò mò. Không hề ngại ngần trước ống kính máy quay, người đẹp đã thoải mái chụp hình và nhận bó hoa to chúc mừng.

Clip bác sĩ Chiêm Quốc Thái thoải mái tặng hoa chúc mừng á hậu Kiều Loan

Chọn một ca khúc sôi động được mix bởi nhiều thể loại âm nhạc: RnB, latin, hophop và có cả EDM sản phẩm lần này của Lona được đánh giá cao về âm nhạc. Ca khúc Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết được sáng tác bởi Đạt G, phối nhạc bởi Producer Kent Trần. Đặc biệt, ca khúc còn có sự kết hợp cùng của Ricky Star, có thể thấy sự đầu tư nghiêm túc trong sản phẩm lần này của Lona.