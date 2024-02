Bác sĩ Cao Hữu Thịnh phản ứng thế nào khi Ngọc Trinh được hưởng án tù treo?

Đặc biệt, Ngọc Trinh còn bày tỏ sự khó chịu, ghen ra mặt khi bác sĩ Cao Hữu Thịnh chụp hình hộ cho một cô gái. Động thái này của cả hai khiến cư dân mạng nghi ngờ về mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, số khác bày tỏ quan điểm cho rằng Ngọc Trinh và bác sĩ Cao Hữu Thịnh chỉ đang diễn để quay clip TikTok vui mà thôi.

Vào giữa tháng 6/2023, bác sĩ Cao Hữu Thịnh lên tiếng làm rõ thông tin có mối quan hệ yêu đương với Ngọc Trinh: "Tôi và Ngọc Trinh hiện tại chỉ là bạn bè tốt, chơi vô tư với nhau. Mà cả hai đều độc thân nên nếu sau này có yêu thương nhau đến với nhau thì không có gì sai.

Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có cái tốt và xấu cả. Nếu bạn là người tốt thì mình nhìn cái tốt và chọn cái tốt của nhau để chơi. Ngọc Trinh phải công nhận là đẹp, giỏi, làm việc rất siêng năng và giàu có".