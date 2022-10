Bác sĩ cảnh báo loại quả hại thận bậc nhất, thậm chí gây tử vong nhưng rất phổ biến, bán nhiều ngoài chợ

Khế là trái cây rất ít calo, 100g khế chỉ cung cấp 30 calo so với nhu cầu trung bình 2.000 calo mỗi ngày, do đó rất được mọi người yêu thích. Đồng thời, trong khế có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng bô rích cho cơ thể, đặc biệt là vitamin C và vitamin B. Ăn 100g khế (khoảng hai trái) cũng đạt được hơn 50% nhu cầu vitamin C mỗi ngày.



Bên cạnh đó, khế giàu chất chống oxy hoá dạng flavonoids, được cho là có khả năng chống viêm, ngăn ngừa nhiều chứng bệnh, kể cả ung thư. Loại quả này cũng chứa một lượng nhỏ các khoáng chất quan trọng như magie, phốt pho, kali, sắt và kẽm. Ngay cả vỏ quả cũng cung cấp 3g chất xơ, giúp thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn chặn sự hấp thu cholesterol lipoprotein (LDL) gây hại trong ruột của bạn.



Do đó, khế đem tới rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh, lượng chất xơ dồi dào trong khế rất tốt cho quá trình hỗ trợ tiêu hóa, phát triển của lợi khuẩn trong ruột già giúp ngăn ngừa các bệnh đường ruột do nhiễm khuẩn. Khế cũng đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp cho cơ thể, tốt cho thị lực, hỗ trợ giảm cân, giúp giảm đau hiệu quả…

Ảnh minh họa. Tuy vậy, khế lại là một món “đại kỵ” đối với những người có thận yếu, đang bị bệnh thận. Nếu đó là người mắc chứng suy thận, phải chạy thận (nhân tạo), họ thậm chí có thể bị ngộ độc sau khi ăn khế, với các triệu chứng nấc cụt, nôn mửa, co giật, động kinh, tâm thần hoảng loạn… Một số trường hợp tử vong do ăn khế ở những người suy thận đã được ghi nhận. Vì sao khế lại tác động đến thận nghiêm trọng như vậy? Ban đầu, người ta cho rằng, acid oxalic chiếm 50 - 60% trong khế đã tạo ra chất kết tủa oxalate calcium, gây sỏi thận, tăng nguy cơ ngộ độc với người bệnh thận. Tuy nhiên acid oxalic cũng có trong các loại rau củ quả khác chứ không riêng gì khế. Đồng thời, những kết tủa oxalate có kích thước rất nhỏ, nên bị đào thải qua phân và đường tiểu, ngoại trừ một số ít trường hợp bị vướng víu trong thận, bàng quang thì mới lớn dần thành sỏi. Tới năm 2013, nghiên cứu của đại học Sao Paulo (Brazil) cuối cùng đã tìm ra “thủ phạm chính” gây hại thận bậc nhất. Đó chính là caramboxin, một loại acid amin. Mặc dù caramboxin là acid amin, nhưng nó không dính líu gì tới thành phần protein của động vật mà bị coi là một độc tố thần kinh. Caramboxin có thể gây ra những ảnh hưởng lên bộ não và các dây thần kinh ở những người suy thận. Với người suy thận, việc chỉ ăn một quả khế cũng dễ dàng khiến bệnh nhân trúng độc, trường hợp nặng có thể biến chứng chuyển thành chứng tăng urê huyết, gây sốc phản vệ, thậm chí tử vong…