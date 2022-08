Bác sĩ cảnh báo 5 thói quen hàng ngày gây mụn trứng cá

Mụn trứng cá hình thành khi lỗ nang lông trên da bị bít tắc do chất bã nhờn tiết ra nhiều. Điều này thường xảy ra khi bước vào tuổi dậy thì, cơ thể bắt đầu tăng sản xuất một số hormone sinh dục làm cho các tuyến bã phình to và tiết ra nhiều chất bã nhờn. Do đó, thanh thiếu niên là lứa tuổi thường bị mụn trứng cá nhất.

Ngoài ra, phụ nữ cũng thường nổi mụn vào những ngày trước khi hành kinh, trong thời gian mang thai hoặc rối loạn nội tiết.

Có 4 yếu tố chính được xem là nguyên nhân gây mụn trứng cá: Tăng sản xuất chất bã nhờn, tăng sừng hóa nang lông, hoạt động của vi khuẩn sinh mụn và quá trình viêm dưới da.

Trên thực tế, vẫn có nhiều người có chế độ chăm sóc da đúng cách, tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ da liễu nhưng vẫn đối mặt với mụn trứng cá.