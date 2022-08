Bác sĩ bị người nhà bệnh nhân hành hung: Cần xử thật nghiêm

Sau vụ việc hành hung xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định thăm hỏi, động viên các y bác sĩ, đặc biệt là BS Hoàng Thiên. TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: “Từ nhiều năm qua, câu chuyện an ninh bệnh viện, đặc biệt là tại khoa cấp cứu luôn là nỗi trăn trở, lo lắng của ngành y tế. Các cuộc giao ban bệnh viện đều có báo cáo về vấn đề an ninh với các tình huống người bệnh và thân nhân gây mất an ninh trật tự, có bạo hành, thậm chí là hỗn loạn. Đó là sự lo lắng chung của những người làm nghề y chúng tôi vì sự không an toàn của bản thân và kế đến là sự không an toàn cho người bệnh”.

TS.BS Anh Dũng cho biết, Bệnh viện Nhân dân Gia Định là đơn vị đã được Sở Y tế chọn để xây dựng quy trình phản ứng khẩn cấp sự cố an ninh trật tự - CodeGrey với sự phối hợp giữa bệnh viện, chính quyền địa phương và công an khi có sự việc xảy ra. Sau khi quy trình được vận hành, tình trạng các băng nhóm côn đồ gây mất an ninh trật tự có giảm. Tuy nhiên các sự việc hành hung mang tính cá nhân do không bình tĩnh, kiềm chế, dùng những từ ngữ kém văn hóa và có hành động xâm phạm đến thể chất, tinh thần, danh dự của nhân viên y tế trong lúc đang làm nhiệm vụ vẫn xảy ra.

Hình ảnh cắt từ camera của bệnh viện cho thấy đối tượng bóp cổ bác sĩ. (Ảnh: Vân Sơn)



Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, lãnh đạo Sở đã nhận được chỉ đạo từ cấp trên và chỉ đạo Ban giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định khẩn trương làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng việc, nghiêm minh theo quy định của pháp luật: “Chúng tôi nghĩ nhân viên y tế trên cả nước và cả cộng đồng đều rất mong chờ hình thức xử lý triệt để, nghiêm minh nhất đối với những hành vi gây mất an toàn trong môi trường bệnh viện, đe dọa sức khỏe, tinh thần và tính mạng của nhân viên y tế và bệnh nhân”, ông Dũng nói thêm.

