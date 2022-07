Bác sĩ bị doạ giết: Khoác áo Blouse, chúng tôi không được phản kháng

“Cách đây khoảng 5 năm, nhóm giang hồ cầm mã tấu vào Khoa Cấp cứu chém người. Bệnh nhân, bác sĩ, điều dưỡng nấp hết xuống gầm giường. Cũng may, có một anh công an đưa bệnh nhân bị truy sát giấu đi nên không bị thương thêm. Đêm đó có 2 vụ lộn xộn xảy ra.

Không phải lần đầu mình bị hành hung, nhưng bức xúc và chán nản vì xảy ra quá nhiều, như một thói quen", bác sĩ T. chia sẻ.

Sau rất nhiều năm làm cấp cứu, bác sĩ T. và đồng nghiệp luôn mong được làm việc trong môi trường an toàn nhất, không nơm nớp lo sợ bị đe dọa, hành hung. Còn chuyện xử lý người tấn công, anh cũng rất e ngại và khó nghĩ. “Người đó cũng còn có con nhỏ”, bác sĩ T. bày tỏ.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Anh Dũng chia sẻ, Khoa Cấp cứu là nơi đầu sóng ngọn gió, là tuyến đầu của bệnh viện nên gặp nhiều khó khăn, áp lực.

“Ngành y tế kêu gọi người dân khi đến cơ sở y tế hãy giữ một môi trường điều trị an toàn, tin tưởng vào người thầy thuốc để các nhân viên y tế an tâm công tác, người bệnh được an toàn chăm lo sức khoẻ”, ông nói.

Theo quy định, bệnh nhân đến nhập cấp cứu đều được phân loại, sàng lọc theo từng mức độ tình trạng nặng nhẹ khác nhau để có hướng xử trí kịp thời. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.