Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Sở TN&MT và cựu Chủ tịch UBND TP Từ Sơn

Chiều 22/7, Đại tá Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nguyễn Xuân Thanh và cựu Chủ tịch UBND TP Từ Sơn Nguyễn Văn Quỹ để điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015".

Trước đó, ngày 21/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và thi hành các quyết định khởi tố 4 bị can.