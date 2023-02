Bắc Ninh: Cháu trai đâm chết bác ruột

Do có mâu thuẫn từ trước, Cao nghĩ ông Đức nhìn đểu mình, nên sau khi uống rượu xong, anh ta đi vào bếp lấy 2 con dao đến nhà ông Đức, lúc này đang ngồi ở bàn uống nước. Cao đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Đức gục tại chỗ, được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Từ Sơn (Bắc Ninh) đã bắt giữ nghi can.

Văn Chương