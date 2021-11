Bắc Mỹ đắm chìm trong "Vùng đất thần bí" vào dịp Lễ Tạ ơn

Những bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất tuần qua: "Clifford the Big Red Dog" (4,9 triệu USD)

"King Richard" (3,3 triệu USD)

"Dune" (2,2 triệu USD)

"No Time to Die" (1,8 triệu USD)

"Venom: Let There Be Carnage" (1,6 triệu USD)