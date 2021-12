Bạc Liêu tạm dừng nhiều dịch vụ, Cà Mau xin hỗ trợ vì quá tải ca mắc

Your browser does not support the audio element.

Bạc Liêu còn nhiều huyện vùng cam

Chiều 13/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định cấp độ dịch trên địa bàn, áp dụng từ ngày 14/12.

Theo đó, tỉnh có 27 xã vùng cam, 15 xã vùng vàng và 22 xã vùng xanh; có 4 huyện vùng cam (TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi), một huyện vùng vàng (huyện Hồng Dân) và 2 huyện vùng xanh (huyện Phước Long, huyện Đông Hải). Toàn tỉnh Bạc Liêu tiếp tục là vùng cam.

So với quyết định một tuần trước, tăng 9 xã vùng cam, giảm 8 xã vùng vàng, tăng 9 xã vùng xanh; 4 huyện vùng cam vẫn giữ nguyên, trong khi đó huyện Hồng Dân từ vùng xanh "nhảy" lên vùng vàng và 2 huyện Phước Long, huyện Đông Hải từ vàng xuống xanh.