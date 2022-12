Bạc Liêu nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng

Bạc Liêu đặt mục tiêu đến năm 2025 đón trên 7 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng, đóng góp 7 - 9% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho 30.000 lao động (trong đó 12.000 lao động trực tiếp); có 15 điểm du lịch, một khu du lịch cấp tỉnh được công nhận và nằm trong danh mục các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch quốc gia. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có ngành Du lịch phát triển bền vững với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và chuyên nghiệp; là một trong những trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cả về quy mô và chất lượng; đón 12 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 28 nghìn tỷ đồng, đóng góp 10,9% GRDP của tỉnh, giải quyết việc làm cho 50.000 lao động (20.000 lao động trực tiếp).



Năm 2022, địa phương đã đón tiếp gần 3,67 triệu lượt khách, đạt 111% kế hoạch năm (tăng 53% so cùng kỳ năm 2021); trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.500 lượt khách. Tổng doanh thu ngành Du lịch đạt 3.250 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch năm, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021). Đáng chú ý trong thời gian diễn ra Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu (từ ngày 27-29/11), lượng khách đến Bạc Liêu tăng gấp hơn 10 lần so với những ngày thường, đạt khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan; trong đó có trên 5.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú.