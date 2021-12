Bạc Liêu mở lại xe khách liên tỉnh, không giãn cách chỗ trên xe giường nằm

Your browser does not support the audio element.

Ngày 15/12, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu có ý kiến chỉ đạo cho phép vận tải hành khách liên tỉnh (bao gồm cả đường bộ và đường thủy nội địa) được hoạt động trở lại.