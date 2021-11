Bạc Liêu dừng chốt kiểm soát liên tỉnh sau nhiều tháng thắt chặt

Your browser does not support the audio element.

Chiều 29/11, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo, đối với các chốt kiểm soát phòng, chống dịch "vòng ngoài", liên tỉnh, thống nhất tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/12.

Các lực lượng tại chốt được điều động thực hiện công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ công vụ khác trên địa bàn tỉnh. Riêng đối với cơ sở vật chất tại các chốt này tạm thời vẫn giữ nguyên hiện trạng đến khi có chỉ đạo mới.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chỉ tính trên các tuyến đường bộ thì tỉnh Bạc Liêu có ít nhất 7 chốt đặt tại các cửa ngõ vào tỉnh nằm trên địa bàn TP Bạc Liêu, thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân, huyện Phước Long.