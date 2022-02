Bắc Giang thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đồng thời, Base cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp trên suốt chặng đường chuyển đổi số tối thiểu 3 năm, nghiêm túc thực hiện lộ trình tư vấn chuyển đổi chuyên sâu, bao gồm: Hỗ trợ đào tạo nhân sự, chuyển giao công nghệ và hệ thống; Phân công nhân sự triển khai và tham vấn phù hợp với quy mô và lộ trình đồng hành; Xử lý các phản hồi, yêu cầu đề xuất trong giờ hành chính; và Phối hợp với Ban Chuyên trách tư vấn tối ưu hệ thống quản trị vận hành nội bộ.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác chiến lược thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện giữa FPT và Bắc Giang, trong đó Base phụ trách các hạng mục chuyển đổi số dành cho doanh nghiệp tại địa bàn. Dự án nhằm giúp tỉnh đạt được những mục tiêu chiến lược, cải thiện các chỉ số kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Về phía địa phương, đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ số uy tín và phù hợp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ngân sách chuyển đổi số theo quy định.

Để đẩy nhanh chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc sử dụng nền tảng số do chương trình lựa chọn, giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, từ ngày 29/1/2021, Bộ TT&TT đã phối hợp cùng Bộ KH&ĐT, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khởi động chương trình SMEdx . Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể như tối thiểu 50.000 người/năm được tiếp cận, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tối thiểu 30.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số...



Theo số liệu của Bộ TT&TT, đến tháng 12/2021, đã có 23 nền tảng số Make in Vietnam của 22 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình. Các nền tảng được tập hợp, đánh giá trước khi giới thiệu để cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ dùng thử và vận dụng vào những nghiệp vụ cụ thể. Cũng đến tháng cuối của năm 2021, đã có hơn 110.000 lượt truy cập website Smedx.vn, đặc biệt là có hơn 16.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và trải nghiệm các nền tảng số Make in Vietnam xuất sắc do chương trình tuyển chọn.

Vân Anh