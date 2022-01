Bắc Giang phê bình Sở GD-ĐT để xảy ra ổ dịch tại trường tiểu học

Đồng thời giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP Bắc Giang khẩn trương điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan do để xảy ra ổ dịch tại Trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang tập trung nguồn lực, bằng mọi biện pháp, trong 1 tuần phải xử lý xong ổ dịch tại trường Tiểu học Ngô Sỹ Liên, đồng thời không để phát sinh thêm các ổ dịch mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, động viện để phụ huynh và học sinh ổn định tâm lý, tránh hoang mang, lo sợ.

Trước đó, ngày 30/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Bắc Giang thông tin về các trường hợp dương tính với COVID-19 tại trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, TP Bắc Giang.