Bắc Giang phát hiện 15 F0 liên quan đến chuyến bay đón công dân từ miền Nam về quê

Nhờ triển khai tiêm vaccine cộng với thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch, đến nay các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới".



Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang, đến nay, toàn tỉnh có 51% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Your browser does not support the video tag.