Bắc Giang: Nhân viên quán bia, karaoke, massage phải xét nghiệm PCR 3 ngày/lần

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công điện khẩn việc rà soát, xét nghiệm, quản lý người làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Theo đó nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt ngày 2/11, trên địa bàn huyện Yên Thế và huyện Lạng Giang đã phát hiện 12 người nhiễm Covid-19 là nhân viên phục vụ tại các quán bia, karaoke (11 trường hợp tại huyện Yên Thế, 1 trường hợp tại huyện Lạng Giang). Đây là những đối tượng có mối quan hệ rất phức tạp, nguy cơ lây dịch bệnh cho nhiều người và rất khó cho công tác điều tra, truy vết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương kiểm tra việc phong tỏa các địa điểm có liên quan đến ca bệnh tại thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (Ảnh: Dương Thủy)

Để quản lý chặt chẽ các đối tượng trên, kịp thời ngăn chặn nguồn lây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, TP khẩn trương chỉ đạo tổng rà soát, xét nghiệm toàn bộ người quản lý, nhân viên, người phục vụ tại 100% các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành trong ngày 3/11/2021. Chủ tịch UBND, Trưởng công an cấp xã chịu trách nhiệm cá nhân nếu để sót, lọt đối tượng.



Qua rà soát, nếu phát hiện những trường hợp đến địa bàn mà không khai báo y tế, không thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe, không đăng ký tạm trú theo quy định thì phải xử phạt thật nghiêm, nhất là các quán karaoke hoạt động khi chưa được phép.



Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, TP yêu cầu chủ các quán bia, cơ sở kinh doanh karaoke, massage, xông hơi trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và yêu cầu nhân viên phải xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR 3 ngày/lần.



Cùng với đó, để đảm bảo công tác truy vết các trường hợp liên quan đến các ca F0 trong hoạt động vận chuyển hành khách, hoạt động đưa đón công nhân được nhanh chóng, chính xác, ngăn chặn kịp thời việc lây lan ra cộng đồng, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách bằng xe ô tô thực hiện nghiêm túc quy định về việc khai báo y tế điện tử bằng mã QR code gắn trên phương tiện vận tải khách.



Trong đó, hướng dẫn 100% hành khách khai báo y tế và quét mã QR code bằng ứng dụng PC-Covid trước khi hành khách lên xe. Trường hợp hành khách không có điện thoại di động thông minh thì lái xe, nhân viên phục vụ trên xe sử dụng chức năng khai báo y tế hộ người khác trên ứng dụng PC-Covid để khai báo cho hành khách.



Ngoài việc hành khách khai báo y tế và quét mã QR code, yêu cầu lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện nghiêm việc lập danh sách hành khách trên các phương tiện vận tải, lưu trữ bản chính danh sách người đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi để phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.



Cuối ngày, đơn vị vận tải tiếp nhận danh sách hành khách của từng chuyến xe. Nếu phát hiện trường hợp nào không lập danh sách hành khách hoặc lập nhưng không ghi đầy đủ các thông tin của hành khách, yêu cầu đơn vị vận tải chấn chỉnh ngay đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ. Đồng thời tạm dừng cấp lệnh vận chuyển cho phương tiện của các chuyến tiếp theo.



Trong những ngày qua, tỉnh Bắc Giang liên tiếp phát hiện hàng chục trường hợp mắc Covid-19, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Riêng ngày hôm qua (2/11), tỉnh Bắc Giang ghi nhận 17 ca F0 trong đó có 10 ca F0 trong cộng đồng ở huyện Yên Thế, trong đó nguồn lây được xác định do 1 người đi về từ tỉnh Bắc Ninh.