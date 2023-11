Bắc Giang: Khởi tố kẻ lao xe vào tổ tuần tra, tông gãy chân chiến sĩ CSGT

Chiều 21/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Nam (SN 2006, trú tại thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CA Bắc Giang).