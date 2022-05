Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay 2/5, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.