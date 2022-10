Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh cường độ yếu nên đêm qua, khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, riêng Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Quảng Hà (Quảng Ninh) 241.7mm, Hải Đông (Quảng Ninh) 147.8mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 62.6mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 56.6mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 50.6mm, Bắc Sơn (Ninh Bình) 40.2mm, Tăng Thành (Nghệ An) 79.0mm.