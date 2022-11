Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi 14-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 27-30 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 25 độ C.