Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do không khí lạnh liên tục bổ sung, miền Bắc tiếp tục những ngày trời rét.

Hôm nay, 11/12, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 13-16 độ C, vùng núi có nơi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 23-26 độ C.