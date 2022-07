Bắc Bộ nắng nóng oi bức trong 2 ngày đầu tuần tới, có nơi trên 37 độ C

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, ngày mai (18/7) và ngày 19/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17h.

Nắng nóng ở Bắc Bộ sau đó có xu hướng giảm dần. Từ đêm 19 đến 22/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến ngày 20/7, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 20 đến 23/7, Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.