Bắc Bộ mưa rét, có nơi 11 độ C

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm mưa nhỏ rải rác, tập trung ở vùng núi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ C.