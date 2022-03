Bắc Bộ còn đón bao nhiêu đợt không khí lạnh trong tháng 3?

Về diễn biến thời tiết những ngày tới, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, chiều nay (7/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Từ nay đến ngày 8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi phía Bắc có nơi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.

Trương Huyền