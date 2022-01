Bắc Bộ chuyển rét đậm, vùng núi cao khả năng có mưa tuyết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa giông, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 50 mm. Từ ngày hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.