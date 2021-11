Your browser does not support the audio element.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên, nên từ đêm ngày mai đến sáng 22/11, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào. Từ ngày 22/11, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ chuyển rét, có nơi rét đậm. (Ảnh: Nguyễn Dương).

"Từ ngày 22/11, ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết.