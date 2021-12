Bác Ba Phi phim "Đất phương Nam": Bệnh tật, sống chật vật ở tuổi ngoài 70

Hiện tại, anh Mạc Can đã không ở đây nữa. Anh đã hàn gắn với chị dâu. Bây giờ anh Can đã về sống với chị dâu được hơn một tháng rồi, từ ngày 23/10.

Bà Ngọc Yến chia sẻ thêm: "Cuộc sống của anh Can vẫn rất chật vật, nhà cửa chật hẹp, vợ anh Can cũng lớn tuổi, không đi làm được để kiếm tiền. Con cái anh Can cũng lo lắng, đỡ đần bố mẹ nhưng chúng cũng không giàu có gì, đi làm công nhân thôi. Anh Can nhiều bệnh, sức khỏe yếu, cũng cần nhiều chi phí thuốc thang…".

Bác Ba Phi "Đất Phương Nam" sức khỏe yếu, sống chật vật ở tuổi ngoài 70 (Ảnh: TL).

Cũng theo chia sẻ của bà Yến, nguyện vọng của nghệ sĩ Mạc Can là được tận mắt thấy tiểu thuyết Tấm ván phóng dao được chuyển thể thành phim. Đây là tiểu thuyết do chính nghệ sĩ Mạc Can sáng tác với nhiều tâm huyết.

"Tôi rất là mong tiểu thuyết Tấm ván phóng dao được chuyển thể thành phim vì đó là tâm huyết của anh Can. Tác phẩm đó là tác phẩm thành công và nổi tiếng của anh Can. Anh Can có mong mỏi là sẽ được chuyển thể thành phim. Đã có nhiều người bắt tay làm, viết kịch bản nhưng mà không có đủ kinh phí để dàn dựng.

Theo anh Can nói, tác phẩm tả thực về cuộc sống gia đình tôi trên sông nước nên khi diễn kịch không lột tả hết. Có nhiều người cũng dự định dựng phim nhưng cuối cùng vẫn chưa làm được. Muốn tận mắt chứng kiến cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim là mong mỏi cuối đời của anh Can. Anh trăn trở và mong chờ dữ lắm", bà Ngọc Yến tiết lộ.

Nguyễn Hằng