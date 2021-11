Ba xe máy lao vào nhau khiến 3 người tử vong trong đêm

Lãnh đạo Trường THPT Kỳ Sơn cho biết, cả 3 xe máy đi cùng chiều va chạm với nhau. Khi va chạm, người đập đầu vào lan can bên đường nên dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn và Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Quốc Huy