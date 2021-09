Bà xã Xuân Trường xuất hiện kín đáo sau tin đồn bầu bí.

Sáng 16/9, đội tuyển Việt Nam trở lại tập trung tại một khách sạn ở Hà Nội để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Gây chú ý nhất nhì trong ngày hội quân phải kể đến tiền vệ Lương Xuân Trường.

Theo đó, anh được bà xã Ngô Mai Nhuệ Giang đích thân lái ô tô đưa đến điểm tập trung. Đi cùng xe với hai vợ chồng còn có người đồng đội thân thiết của Xuân Trường là Trần Minh Vương.