Bà xã MC Quyền Linh dịu dàng bên con gái 16 tuổi cao 1m70

Your browser does not support the video tag.

Doanh nhân Dạ Thảo - vợ MC Quyền Linh - đăng video đi dạo cùng con gái Lọ Lem trong một resort. Hai mẹ diện váy hồng ton sur ton thướt tha. Quyền Linh hài hước bình luận về vẻ đẹp của bà xã: "Cho anh làm quen với em nhé Thảo".