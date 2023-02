Ba trường thành viên đầu tiên của ĐHQG Hà Nội công bố tuyển sinh

Khoảng 8% chỉ tiêu được dành cho các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT, của ĐHQG Hà Nội; xét tuyển thí sinh thuộc các trường dự bị đại học; xét tuyển sinh viên quốc tế, các tài năng thể thao (áp dụng riêng ngành Quản trị kinh doanh). Trừ xét điểm thi tốt nghiệp THPT, trường không xét điểm ưu tiên với các phương thức còn lại.

Tại trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội), năm 2023 trường tuyển 1760 sinh viên cho 15 ngành đào tạo, tăng hơn 300 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, 1400 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy do ĐHQG Hà Nội cấp bằng, số chỉ tiêu còn lại (thuộc các ngành Quản lý, Kế toán – Tài chính, Quản trị khách sạn, Thể thao và Du lịch) do đối tác nước ngoài (Mỹ và Anh) cấp bằng. Các chương trình đào tạo tại trường Quốc tế đều là các chương trình chất lượng cao với 100% các môn chuyên ngành được đào tạo bằng tiếng Anh.

Sinh viên trường Quốc tế (ĐHQG Hà Nội) trong giờ học.

Trường xét tuyển theo 5 phương thức đối với các chương trình do ĐHQG Hà Nội cấp bằng và đồng cấp bằng, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và ĐHQG Hà Nội; Xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực (HSA) do ĐHQG Hà Nội tổ chức; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp; Phương thức xét tuyển khác: Xét kết quả A-Level; SAT; ACT; IB (bằng tú tài quốc tế International Baccalaureate).