Bà Trương Mỹ Lan xin lại 2 chiếc túi Hermes bạch tạng do tỷ phú Malaysia tặng

Tại phiên tòa, ngoài các tài sản như sổ tiết kiệm, bộ trang sức kim cương, bị cáo Trương Mỹ Lan muốn được xin lại 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Sáng nay (27/9), phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi, làm rõ các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ của các bị cáo và các quyền tài sản những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày, trong giai đoạn 2, bị cáo bị thu giữ nhiều tiền bạc, tài sản nhưng không nhớ chi tiết. Tuy nhiên, bị cáo nhớ có 2 túi xách Hermes bạch tạng do một tỷ phú người Malaysia tặng. Bà Lan mong muốn xin lại 2 chiếc túi này vì đây là vật kỷ niệm, muốn giữ lại cho con cháu. Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: VH Bị cáo Lan cũng xin HĐXX được giải tỏa kê biên đối với các sổ tiết kiệm đứng tên hai con gái, để các con có tiền chi tiêu. “Thật sự tiền và tài sản nhiều lắm, những gì của bị cáo và ông Chu Lập Cơ thì thu giữ còn những gì của người thân, của các bị cáo khác thì xin trả lại cho họ”, bà Lan trình bày. Ngoài ra, bà Lan nói thêm, trong quá trình bị bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ một vài chiếc máy tính xách tay, bị cáo cho rằng những laptop này không liên quan công việc, chỉ có các hình ảnh của gia tộc từ 50 năm trước, nên cũng muốn xin lại. Bên cạnh đó, bị cáo này trình bày, lúc bị bắt, trên người có đeo 1 bộ trang sức kim cương do mẹ để lại gồm: 1 đôi bông tai 6 kara, 1 dây chuyền 15 kara và 1 nhẫn “mười mấy kara”. “Bị cáo muốn xin lại, bị cáo xem đây là vật may mắn”, bà Lan nói. Trước lời trình bày này, chủ tọa cho hay, tài liệu về các tài sản bị kê biên giai đoạn này không có bộ trang sức kim cương bị cáo vừa kê khai. Chủ tọa cho biết, bị cáo có thể nhờ luật sư kiểm tra lại về các biên bản thu giữ bộ trang sức này có hay không. Bị cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bà Trương Mỹ Lan), cho biết đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục hậu quả vụ án 3 tỷ đồng và gần đây gia đình nộp thêm 7 tỷ đồng. Bà Nhã trình bày, bản thân đang bị phong tỏa 2 sổ tiết kiệm, có trị giá hơn 3 tỷ đồng là tiền tích cóp của bản thân nên muốn xin lại.