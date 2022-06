'Bà trùm' với độc chiêu giấu ma túy tại nhà hàng xóm

Công an thành phố Thanh Hóa đã triệt xóa điểm mua bán ma túy phức tạp tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương do Lê Thị Hồng (SN 1979 ở số nhà 211 Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) cầm đầu...

Để tránh lực lượng chức năng phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình, Hồng không bao giờ cất giấu ma túy trong nhà mà “gửi” sang nhà hàng xóm. Hồng cũng không trực tiếp cầm ma túy giao dịch, mua bán với “khách” mà chỉ mua bán qua diện thoại và thanh toán tiền qua tài khoản do người khác đứng tên.

Nhận định đây là điểm ma túy ma túy phức tạp, Công an thành phố Thanh Hóa đã báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa để lập chuyên án đấu tranh. Vào lúc 12h ngày 23/6/2022, tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, Công an thành phố bắt quả tang đối tượng Dương Văn Nga (SN 1970, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 2 túi heroin có khối lượng 58,95g và 200 viên hồng phiến có khối lượng 18,59g.