Bà trùm Oanh ‘Hà’ và 27 đàn em bị đề nghị tử hình

Điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia, bà trùm Oanh 'Hà' và 27 đàn em bị VKS đề nghị tuyên mức án tử hình. Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (26/12) VKSND TPHCM nêu quan điểm luận tội đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh(tức Oanh “Hà” - chị gái bà trùm Dung “Hà”) cùng 34 đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Theo đại diện VKS, đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước thực hiện. Các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là “Colombia”, “Mosscau” hoặc “Mosscau Russia” để liên lạc hoặc dùng đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc giao nhận ma túy; sử dụng tài khoản trung gian mang tên 'Hoang Cong Tu' để thanh toán với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. Bị cáo Vũ Hoàng Oanh. Ảnh: A.T. Đại diện VKS khẳng định, bị cáo Oanh là người có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo Nguyễn Văn Nam, Đinh Xuân Dương, Lương Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Anh Bảo Quốc, Lê Thanh Tâm vận chuyển, mua bán 626kg ma túy các loại. Do bị cáo Oanh không thừa nhận hành vi phạm tội nên không xác định được số tiền hưởng lợi trong việc mua bán ma túy của bị cáo. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo cho rằng không mua bán trái phép chất ma túy nên không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ cùng lời khai của các bị cáo khác tại tòa có đủ căn cứ xác định bị cáo Oanh là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội. Đối với bị cáo Nguyễn Anh Bảo Quốc đã có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh vận chuyển trái phép 174kg ma túy. Bị cáo Nguyễn Văn Nam có vai trò giúp sức tích cực cho Oanh trong việc mua bán hơn 384kg ma túy và được trả công 15,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và các bị cáo khác để giúp CQĐT điều tra, khám phá vụ án. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.T. Từ các phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Vũ Hoàng Oanh, Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Anh Bảo Quốc. Liên quan đến đường dây ma túy 'khủng' này, 25 bị cáo khác cũng bị VKS đề nghị mức án tử hình. 5 bị cáo bị đề nghị chung thân gồm: Nguyễn Ngọc Duy, Đinh Xuân Dương, Tạ Thị Duyên, Trần Thị Minh Huyền và Nguyễn Thị Thanh Thảo. Bị cáo Trần Thị Bích Nguyệt và Trần Ngọc Phụng bị VKS đề nghị mức án 20 năm tù.